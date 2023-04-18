Lothar Matthaus: 'Osimhen Bayern'e harika olur'

Lothar Matthaus, Bayern Münih'teki forvet gündemini değerlendirdi.



Matthaus, "Yeni bir forvetin gelmesini dört gözle bekliyorum. Napoli'deki sansasyonel performansı nedeniyle herkes Victor Osimhen hakkında konuşuyor. Münih'te başarılı olup olamayacağını asla bilemezsiniz ama bence iyi uyum sağlar" dedi.



İsmi geçen bir diğer oyuncu Kolo Muani için de görüşlerini aktaran Matthaus, "Randal Kolo Muani'nin, Bayern Münih'in forvetlerinin bulduğu alanlardan daha fazla alana ihtiyacı olabilir. Ama o da ceza sahası içinde iyi ve Münih'te oynayabilir." diye konuştu.



Alman efsane, takımla adı ciddi şekilde anılan Harry Kane için ise olumsuz görüş belirtti. Matthaus, "Kane bence çok yaşlı ve pahalı. Fiyat/performansa bakacak olursak Niklas Füllkrug'u tercih ederim. 20-25 milyona alınabilir ve Bayern Münih'te 25 gol atabilir, zaten Werder Bremen'de 20 gol atmıştı" sözlerini kullandı.



Matthaus son olarak, "Planlama yaparken her şeyin mükemmel yapılmadığını kabul etmeniz gerekebilir. Neden hücuma Erling Haaland gibi birini almak yerine savunma için çeyrek milyar euro'luk harcama yaptılar? Haaland'ın çarşamba günü (Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih - Manchester City maçı) Manchester City formasıyla değil de Bayern Münih formasıyla oynadığını bir hayal edin..." yorumunda bulundu.





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