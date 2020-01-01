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Lothar Matthaus: "Kroos'un pasları da saçları gibi"

Almanların efsane isimlerinden Lothar Matthaus, milli takımı bıraktığını açıklayan Toni Kroos'un EURO 2020'deki performansını eleştirdi.

Lothar Matthaus: 'Kroos'un pasları da saçları gibi'
Almanların eski kaptanı Lothar Matthaus, EURO 2020'de kötü bir performans gösteren Toni Kroos'u eleştirdi.

Kroos'un etkisiz bir oyun oynadığını belirten Matthaus, "Benim onu değerlendirdiğimden daha iyi seviyede olduğunu düşünüyor, çok büyük başarılar da elde etti ancak tutkusu, ateşi eksik. Toni Kroos'un pasları, saçları gibi, fazla düz ve yana doğru. Almanya için bir lider olmayı başaramadı." ifadelerini kullandı.

Toni Kroos, EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

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