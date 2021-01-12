Lothar Matthaus: 'Haaland bir makine'

Alman futbol efsanesi ve yorumcu Lotthar Matthaus, Borussia Dortmund'da yıldızını günden güne parlatan Erling Braut Haaland üzerine açıklamalarda bulundu.



Norveçli genç forvetin piyasa değeri 100 milyon avroya kadar çıktı. Bu değer artışı onu dünyanın en değerli 10 oyuncusu arasına soktu.



"HAALAND ÇOK GÜÇLÜ BİR KASIRGA"



59 yaşındaki Matthaus açıklamasında; "Vücudu, dinamizmi, gücü ve hırsıyla yaptıkları inanılmaz. Leipzig'e karşı da olağan üstü iki gol attı. Haaland, Dortmund'un yüzü oldu ve onun henüz yüzde 100'e ulaştığını düşünmüyorum. O bir makine, sizi havaya uçuracak kadar güçlü bir kasırga." dedi.



Eski profesyonel futbolcu Alf-Inge Haaland'ın oğlu, Dortmund'la 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Haaland'ın hedefleri arasında babası gibi Premier Lig'de oynamak olduğu biliniyor.



