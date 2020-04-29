Lothar Matteus: 'Götze Dortmund için çok yavaş kalıyor'

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matteus, Mario Götze'nin Dortmund için çok yavaş kaldığını iddia etti.Götze hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Matteus; "" dedi."Serie A'nın onun için uygun olması muhtemel. İtalya'da en azından futbol bu kadar hızlı değil. Bu onun da yararına olacaktır."