Los Cabos Açık'ta şampiyon Stefanos Tsitsipas

Los Cabos Açık'ı, Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Los Cabos Açık'ta şampiyon Stefanos Tsitsipas
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06 Ağustos 2023 19:22
Dünya 5 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Los Cabos Açık turnuvasında kupaya uzandı.

Meksika'nın Los Cabos bölgesinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, Tsitsipas ile dünya 19 numarası Avustralyalı Alex de Minaur karşılaştı.

Tsitsipas, 1 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek bu yıl ilk kupasına ulaştı.

De Minaur ile oynadığı maçlardaki galibiyet ve yenilgisizlik serisini 10'a çıkaran Tsitsipas, kariyerinin 10'uncu ATP Turu zaferini de yaşadı.

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