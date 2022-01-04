Los Angeles'ta Cherundolo dönemi

MLS takımlarından Los Angeles, teknik direktörlük görevi için Steve Cherundolo ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Los Angeles'ta Cherundolo dönemi
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04 Ocak 2022 14:32
Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles, teknik direktörlük görevine Steve Cherundolo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona erdiği için ayrılan Bob Bradley'in yerine 42 yaşındaki Cherundolo'nun takımın başına getirildiği kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinin tamamını Hannover 96'da geçiren Cherundolo, 2014'ten bu yana kulüp ve milli takım altyapılarında antrenörlük yaptı.

ABD'li teknik adam, geçen yıl çalıştırdığı Las Vegas Lights ile çıktığı 32 maçta, 6 galibiyet, 23 mağlubiyet elde etti.


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