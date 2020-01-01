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Los Angeles Lakers, Markieff Morris'i kadroda tuttu!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Los Angeles Lakers, Markieff Morris'i minimum kontratlı tek yıllık anlaşma ile kadrosunda tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Los Angeles Lakers, Markieff Morris'i minimum kontratlı tek yıllık anlaşma ile kadrosunda tuttu.

Morris'in, Lakers'ın Los Angeles'taki şehir rakipleri Clippers'tan da ilgi gördüğü bildirilmişti.

Morris, Twitter'da Lakers'a dönüşünü "Yeniden!" tweetiyle doğruladı.

31 yaşındaki oyuncu, Detroit Pistons ile kontrat ödemesini kabul ettikten sonra Lakers ile ilk olarak Şubat ayında anlaşmıştı. Los Angeles'ın playoff koşusu sırasında önemli bir yedek parça olarak görev yapan Morris, Lakers'ın takım tarihinde kazandığı 17'nci şampiyonluğu yolunda oynadığı 21 maçta %42 üçlük isabetiyle 5.9 sayı, 3.0 ribaund ve 1.0 asist ortalamalar yakalamıştı.


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