Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Los Angeles Lakers, Jr. Smith'i kadrosuna kattı

Los Angeles Lakers, deneyimli guard Jr. Smith ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, deneyimli guard Jr. Smith ile sözleşme imzaladı. 

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Jr. Smith'in sezonun son bölümünde Lakers forması giyeceği belirtilirken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı. 

Jr. Smith, 2015-16 sezonunda Cleveland Cavaliers'ta NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

NBA'de bu sezonun kalan maçları 30 Temmuz'da oynanmaya başlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen lig, Florida eyaletinin Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal