Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, deneyimli guard Jr. Smith ile sözleşme imzaladı.



NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Jr. Smith'in sezonun son bölümünde Lakers forması giyeceği belirtilirken, sözleşmenin detayları paylaşılmadı.



Jr. Smith, 2015-16 sezonunda Cleveland Cavaliers'ta NBA şampiyonluğu yaşamıştı.



NBA'de bu sezonun kalan maçları 30 Temmuz'da oynanmaya başlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen lig, Florida eyaletinin Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.



