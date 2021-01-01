Los Angeles Lakers belgeseli, 2022'de geliyor!

Los Angeles Lakers, 2022 yılında takımın tarihine değinecek olan dokuz bölümlük bir belgesel serisi yayınlanacağını duyurdu.



Duyuruya göre, isteğe bağlı video hizmeti sunan web sitesi Hulu'da yayınlanacak olan seri, 1979'da Jerry Buss'ın organizasyonu satın almasından itibaren Lakers'ın son kırk yılını kapsayacak ve Buss ailesi, Pat Riley, Phil Jackson, Magic Johnson, Shaquille O'Neal ve Kareem Abdul-Jabbar da dahil olmak üzere organizasyondaki 35 kişiden yeni röportajlar barındıracak.



Belgesel, 1980'li yıllardaki "Showtime" Lakers kadrosuna, 2000'lerin başındaki Kobe Bryant ve Shaq yıllarına ve LeBron James, Anthony Davis önderliğindeki son şampiyonluğa derinlemesine bir bakış sağlayacak.



Belgesel serisinin yönetmenliğini ise, Training Day ve Olympus Has Fallen'daki çalışmalarıyla tanınan Antoine Fuqua üstlenecek.



