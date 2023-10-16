Los Angeles 2028'e iki yeni branş

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil edilen beyzbol-softbol ve bayrak futbolunu (kadınlar korumalı futbol) Türkiye'de geliştirmek adına çalışmalara hız vereceklerini belirtti.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda beyzbol-softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028'e dahil edilmesini kararlaştırdı.



Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyzbol-softbol ve bayrak futbolunun federasyonları çatısı altında yer aldığını hatırlattı.



Şahin, IOC'nin kararına ilişkin, "Tüm camiamıza ve spor teşkilatımıza hayırlı olsun. Bu branşlarda olimpiyat oyunlarına katılmak ve söz konusu branşları ülkemizde geliştirmek adına çalışmalarımıza bugünden itibaren hız veriyoruz. Değişimi ve yükselişi hep birlikte izleyeceğiz. Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında bulunan 7'li ragbi, beyzbol-softbol ve kadınlar korumalı futbol olimpik branşlarda faaliyetlerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.



