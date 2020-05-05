Loris Karius'un Beşiktaş'tan alacağı para ne kadar?

Beşiktaş'ta alacakları ödenmediği gerekçesiyle siyah beyazlıları FIFA'ya şikayet eden ve sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Alman kaleci Loris Karius'un, Beşiktaş'tan alacağı para belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Loris Karius'un Beşiktaş'tan alacağı para ne kadar?
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05 Mayıs 2020 09:29
Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Siyah Beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Karius, çarşamba günü ülkesine dönecek.

Siyah-beyazlılar, Karius'a Mart 2020'de 367 bin Euro ödeme yaptı. Alman file bekçisine geciken ve ödenmesi gereken 93 günlük miktar ise 867 bin Euro.

Loris Karius'un geçen sezondan kalan alacağı ve toplam kontrat ücreti ise 1.6 milyon Euro.



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