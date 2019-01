"HER HAFTA FARKLI SAVUNMAYLA OYNADIK"

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.Siyah-beyazlı takımda zaman zaman kötü performans göstermesiyle ilgili soruya yanıt veren Loris Karius, "Beşiktaş'a adapte oldum. İlk yarıda sıkıntılar, sakatlıklar yaşadık. Her hafta savunmada değişiklik oluyordu ve bu bizim için kolay değildi. Ligin ikinci yarısında daha iyi olmalıyız" dedi.Özel hayatıyla sıkça gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine Karius "Medyada yazılanların büyük bir kısmı saçmalık. Özel hayatım ve performanslarım yüzünden yalan haberler çıkıyor. Adını hiç duymadığım kadınlarla beni ilişkendiriyorlar. Kulübün içinde doğrusu biliniyor fakat dışarıdan farklı görünebiliyor." ifadelerini kullandı."Beşiktaş'a Fabri'nin geri döneceği konuşuluyor, ne diyeceksin?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Loris Karius, "Yazılıp çizilenleri dinlesem çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Ben çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Öyle yedek bekleyecek bir kaleci değilim" açıklamasını yaptı.Son olarak Beşiktaş'ın Süper Lig'deki durumu hakkında da konuşan Karius, "Şu anda liderin 9 puan gerisindeyiz. Zirveye döneceğimize inancımız var. Rakipler puan kaybedebilir. Her şeyi yapıp, her hafta puan almak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.