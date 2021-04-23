Loris Karius'un yüzü gülmüyor

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, yeni takımında forma şansı bulamıyor.



Sezon başında Liverpool'dan Almanya Bundesliga 1 ekibi Union Berlin'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Son maçına 23. haftada oynanan ve 1-1 sona eren Hoffenheim maçında Union Berlin kalesini koruyan Lorius Karius, yaklaşık 2 aydır görev alamıyor. Karius'un oynadığı 4 maçta Alman ekibi, 1 galibiyet 3 beraberlik alırken kalesinde 2 gol gödü.



2 yıl Beşiktaş'ta oynadı



2018-2020 yılları arasında 2 sene kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Alman kaleci, siyah beyazlılarla toplam 65 maça çıktı ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Loris Karius, bu maçlarda 95 gole engel olamadı.



