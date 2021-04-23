Loris Karius'un yüzü gülmüyor

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius formaya hasret kaldı. Sezon başında Liverpool'dan Union Berlin'e kiralanan Karius, ligde 4 maça çıktığı Alman ekibinde yaklaşık 2 aydır görev alamıyor.

Haber; Akşam
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Loris Karius'un yüzü gülmüyor
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23 Nisan 2021 10:40
Karius
Karius
Beşiktaş
Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, yeni takımında forma şansı bulamıyor.

Sezon başında Liverpool'dan Almanya Bundesliga 1 ekibi Union Berlin'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Son maçına 23. haftada oynanan ve 1-1 sona eren Hoffenheim maçında Union Berlin kalesini koruyan Lorius Karius, yaklaşık 2 aydır görev alamıyor. Karius'un oynadığı 4 maçta Alman ekibi, 1 galibiyet 3 beraberlik alırken kalesinde 2 gol gödü.

2 yıl Beşiktaş'ta oynadı

2018-2020 yılları arasında 2 sene kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Alman kaleci, siyah beyazlılarla toplam 65 maça çıktı ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Loris Karius, bu maçlarda 95 gole engel olamadı.



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