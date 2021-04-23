Loris Karius'un yüzü gülmüyor

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, yeni takımında forma şansı bulamıyor.
Sezon başında Liverpool'dan Almanya Bundesliga 1 ekibi Union Berlin'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Son maçına 23. haftada oynanan ve 1-1 sona eren Hoffenheim maçında Union Berlin kalesini koruyan Lorius Karius, yaklaşık 2 aydır görev alamıyor. Karius'un oynadığı 4 maçta Alman ekibi, 1 galibiyet 3 beraberlik alırken kalesinde 2 gol gödü.
2 yıl Beşiktaş'ta oynadı
2018-2020 yılları arasında 2 sene kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Alman kaleci, siyah beyazlılarla toplam 65 maça çıktı ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Loris Karius, bu maçlarda 95 gole engel olamadı.
Sezon başında Liverpool'dan Almanya Bundesliga 1 ekibi Union Berlin'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Son maçına 23. haftada oynanan ve 1-1 sona eren Hoffenheim maçında Union Berlin kalesini koruyan Lorius Karius, yaklaşık 2 aydır görev alamıyor. Karius'un oynadığı 4 maçta Alman ekibi, 1 galibiyet 3 beraberlik alırken kalesinde 2 gol gödü.
2 yıl Beşiktaş'ta oynadı
2018-2020 yılları arasında 2 sene kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Alman kaleci, siyah beyazlılarla toplam 65 maça çıktı ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Loris Karius, bu maçlarda 95 gole engel olamadı.