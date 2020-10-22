Loris Karius, takımının antremanında sakatlandı

Alman kaleci Loris Karius, takımı Union Berlin'in antremanında sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Loris Karius, takımının antremanında sakatlandı
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22 Ekim 2020 17:37
Geçtiğimiz 2 sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius, son olarak Union Berlin'e kiralandı.

Liverpool reknik direktörü Klopp'un takımında düşünmediği Karius, Alman ekibiyle çıktığı son antremanda sakatlandı.

Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer, sakatlığın tipi hakkında açıklamada bulunmadı. İsviçreli teknik adam açıklamasında; "Antrenman sırasında bir sakatlık yaşandı ve tamamen ayağını yanlış basmakla ilgili." dedi.

Karius'un dönüş tarihi bilinmiyor ancak Alman kaleci hafta sonu oynanacak Frieburg maçını kesin olarak kaçıracak.

Hafta sonu Freiburg'la karşılaşacak Berlin ekibi, 5 puanla Bundesliga'da 10. sırada yer alıyor.



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