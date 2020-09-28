Loris Karius, resmen Union Berlin'de

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'yan ayrılan Alman kaleci Loris Karius, ülkesine dönüş yaptı.

Haber; AA
Loris Karius, resmen Union Berlin'de
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28 Eylül 2020 19:01
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.



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