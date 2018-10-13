Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, uzun süredir İstanbul'da yeni ev bakıyordu...
Kulübün Acarkent önerisini geri çeviren Alman kalecinin, son olarak Nişantaşı'nda karar kıldığı bildirildi.
Tecrübeli file bekçisinin geçtiğimiz günlerde yeni evine taşındığı öğrenildi.
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Kulübün Acarkent önerisini geri çeviren Alman kalecinin, son olarak Nişantaşı'nda karar kıldığı bildirildi.
Tecrübeli file bekçisinin geçtiğimiz günlerde yeni evine taşındığı öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın