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Loris Karius, nihayet evini buldu!

Sezon başı Liverpool'dan kiralanan ve uzun süredir İstanbul'dan ev bakan Loris Karius, son olarak Nişantaşı'nda karar kıldı.

Loris Karius, nihayet evini buldu!
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13 Ekim 2018 12:27
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, uzun süredir İstanbul'da yeni ev bakıyordu...

Kulübün Acarkent önerisini geri çeviren Alman kalecinin, son olarak Nişantaşı'nda karar kıldığı bildirildi.

Tecrübeli file bekçisinin geçtiğimiz günlerde yeni evine taşındığı öğrenildi.

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