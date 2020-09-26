Loris Karius, Bundesliga'ya dönüyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a geri dönen ancak kadroda düşünülmeyen Karius'un yeni adresi belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Loris Karius, Bundesliga'ya dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2020 19:55
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a dönen Loris Karius yeniden Almanya'ya dönüyor.

Bundesliga'da daha önce Mainz formasıyla mücadele eden Karius'un Liverpool ile 2 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kadroda düşünülmüyor.

Bundesliga ekibi Union Berlin, iddialara göre oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre liverpool'un 27 yaşındaki kalecinin maaşının büyük bir kısmını üstleneceği de belirtiliyor.

Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için