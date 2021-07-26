Loris Karius bir kez daha gönderiliyor

Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaratan Loris Karius, 1 sezon sözleşmesinin kaldığı Liverpool'dan bir kez daha gönderiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Loris Karius bir kez daha gönderiliyor
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26 Temmuz 2021 20:17
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Union Berlin'de geçiren ve beklediğini bulamayan Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, bir kez daha kulüp arıyor.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Alman kaleci için takımda yer olmadığını söyledi ve takımdan ayrılması gerektiğini belirtti.

Klopp, "Yeterince kalecimiz var. Şu andaki durum değişmezse, Karius yeni kulüp bulmak zorunda. Ancak çok iyi durumda ve harika çalışıyor." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Alman file bekçisi Loris Karius, geçen sezon Union Berlin kalesini toplam 5 kez korurken, 4 gol yedi ve 3 maçta kalesini gole kapattı.


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