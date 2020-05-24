Loris Karius, Almanya'ya geri dönüyor

Beşiktaş ile yollarını ayıran Loris Karius, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşma noktasına geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Loris Karius, Almanya'ya geri dönüyor
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24 Mayıs 2020 07:11
Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Loris Karius, önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool'da kalamayacak.

Goal'ün İngiliz edisyonunda yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.



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