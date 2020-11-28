Lorik Cana: "Galatasaray'ı takip ediyorum"

Bir dönem Galatasaray forması terleten Lorik Cana, Fransa kariyeri ve Galatasaray üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Lorik Cana: 'Galatasaray'ı takip ediyorum'
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28 Kasım 2020 17:15
2010/2011 sezonunda Galatasaray forması terleten Lorik Cana, Fransa'daki kariyeri ve Galatasaray üzerine açıklamalarda bulundu.

Emekli futbolcu, Olimpik Marsilya ve PSG dönemleri üzerine değerlendirmeler bulundu.

37 yaşındaki Cana açıklamasında; "PSG'ye çok şey borçluyum çünkü zor zamanda yanımdalardı. Aynı zamanda ilk kupamı orada kazandım. Tabii ki Marsilya da benim için özel yerini her zaman koruyacak." dedi.

"GALATASARAY'I TAKİP EDERİM"

Emekli orta saha oyuncusu açıklamasında; "Daha önce oynadığım tüm kulüpleri takip ederim. Marsilya, PSG, Galatasaray, Lazio hatta Sunderland'i bile takip ederim. Bir dönem içinde bulunduğum kulüpler, aynı zamanda taraftarı olduğum kulüpler." dedi.

Lorik Cana, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 24 Süper Lig maçına çıktı.



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