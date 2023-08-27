Lorient sahasında rahat kazandı

Fransa Ligue 1 maçında Lorient sahasında Lille mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lorient sahasında rahat kazandı
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27 Ağustos 2023 19:57
Fransa Ligue 1, 3. hafta karşılaşmasında Lorient, Le Moustoir stadında ağırladığı Lille'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Laurent Abergel, 10. dakikada Julien Ponceau, 62. dakikada Romain Favre ve 67. dakikada Vincent Le Goff kaydetti. Lille'nin tek golünü 55. dakikada Jonathan David kaydetti.

Bu galibiyetle beraber Lorient puanını 5'e yükseltirken, Lille 4 puanda kaldı.

Lorient bir sonraki maçta Le Havre deplasmanına giderken, Lille sahasında Montperllier'i ağırlayacak.

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