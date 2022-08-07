Lorient, Rennes deplasmanında güldü!

Ligue 1 ilk hafta mücadelesinde Lorient, deplasmanda Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lorient, Rennes deplasmanında güldü!
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07 Ağustos 2022 19:57
Ligue 1 ilk hafta mücadelesinde Lorient, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi.

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi Lorient 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Theate (K.K.) kaydetti.

Rennes forması giyen milli oyuncu Doğan Alemdar maçta forma şansı bulamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Rennes, Monaco deplasmanına gidecek. Lorient ise Lyon'u konuk edecek.

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