Lorient - Lille maçı canlı izle oyna Tuttur'da

Lorient ile Lille Fransa Ligi'nin 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Bu zorlu mücadelede Lorient'in kazanmasına 2,90 oran verilirken beraberliğe 2,85 ve Lille'in kazanmasına ise 1,95 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,60 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,83 olarak açıklandı.
LORIENT - LILLE MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Lorient'in atmasına 1,96 oran belirlenirken ilk golü Lille'in atmasına 1,63 ve gol olmaz seçeneğine ise 7,50 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lorient ile Lille'in karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,64 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,77 olarak açıklandı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Bu zorlu mücadelede Lorient'in kazanmasına 2,90 oran verilirken beraberliğe 2,85 ve Lille'in kazanmasına ise 1,95 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,60 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,83 olarak açıklandı.
LORIENT - LILLE MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Lorient'in atmasına 1,96 oran belirlenirken ilk golü Lille'in atmasına 1,63 ve gol olmaz seçeneğine ise 7,50 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Lorient ile Lille'in karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,64 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,77 olarak açıklandı.
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