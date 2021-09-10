Lorient - Lille maçı canlı izle oyna Tuttur'da

Fransa Ligi 5. hafta maçında Lorient ile Lille karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lorient - Lille maçı canlı izle oyna Tuttur'da
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10 Eylül 2021 10:35
Lorient ile Lille Fransa Ligi'nin 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Bu zorlu mücadelede Lorient'in kazanmasına 2,90 oran verilirken beraberliğe 2,85 ve Lille'in kazanmasına ise 1,95 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,60 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,83 olarak açıklandı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Lorient'in atmasına 1,96 oran belirlenirken ilk golü Lille'in atmasına 1,63 ve gol olmaz seçeneğine ise 7,50 oran açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Lorient ile Lille'in karşı karşıya geldiği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,64 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,77 olarak açıklandı.

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