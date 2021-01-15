Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.
Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.
Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.
Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.
Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.