Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli

Ligue 1'de oynanacak olan Lorient - Dijon maçına koronavirüs engel oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Lorient-Dijon maçına koronavirüs engeli
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15 Ocak 2021 19:47
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 17 Ocak'ta oynanması planlanan Lorient-Dijon karşılaşması, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Lorient Kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 20. haftada 17 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Lorient-Dijon mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Müsabakanın yapılacağı tarihin sonradan açıklanacağı ifade edildi.

Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 12'ye yükselen Lorient, karşılaşmanın ertelenmesi için federasyona başvurmuştu.



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