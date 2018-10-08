Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg kimdir, kaç yaşındadır? Michaela Osberg, O Ses Türkiye'de!

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Pekine dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg, O Ses Türkiye'ye katılıp muhteşem bir performans sergiledi. Başarılı yarışmacı daha sonra Hadise'nin takımında yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku da eşi şarkı söylerken kızıyla birlikte kuliste hazır bulundu. Bu gelişmenin ardından hem Loret Sadiku hem de eşi Michaela Osberg magazin dünyasının gündemine oturdu.Performans sonunda Michaela Osberg'e jüri üyelerinden Hadise döndü ve Michaela, Hadise'nin takımında yarışmacı oldu.Michaela Osberg müziğe başlama hikayesini ise şöyle anlattı: "Hep şarkı söyledim ama müziği annem hastayken buldum. 2-3 ay boyunca hastanedeydi. Babam o dönemde evde birçok parti verdi. O zaman çok müzik dinledim ve söylemeye başladım. Sanırım 8 yaşlarındaydım. Annem büyük bir savaş verdi ve ayağa kalktı"Loret Sadıku, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Kosovalı futbolcudur. Loret Sadıku 1991 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken Kosova'dan İsveç'e gelen Sadiku'nun ailesi Kosova'daki savaştan dolayı kaçmak zorunda kaldı.27 yaşındaki futbolcu da eşi performans sergilerken kızıyla birlikte kuliste hazır bulundu. Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, Loret Sadiku'ya "Kasımpaşa çok iyi gidiyor, tebrik ediyoruz" demesi üzerine futbolcu "Çok teşekkürler" diyerek karşılık verdi.