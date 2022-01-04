Lorenzo Insigne, MLS yolcusu!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen lorenzo Insigne'nin yaz transfer döneminde Kanada ekibi Toronto'ya transfer olacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lorenzo Insigne, MLS yolcusu!
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04 Ocak 2022 17:55
Napoli'nin yıldız futbolcusu Lorenzo Insigne'nin Toronto ile anlaştığı iddia edildi.

Fabrizio Romana, Napoli'nin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcusu Lorenzo Insigne'nin yaz transfer döneminde Toronto'ya transfer olacağını aktardı.

Haberde 30 yaşındaki İtalyan oyuncunun, sezonu Napoli'de bitirmeye ve serbest oyuncu olarak Toronto'ya transfer olmaya karar verdiği ifade edildi.

Ayrıca Insigne'nin, Kanada kulübüyle her konuda anlaştığı ve sözleşmenin 2027 yılına kadar süreceği belirtildi.

Daha önce Insigne'nin, Toronto'da vergiler hariç 15 milyon euro kazanacağı aktarılmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 18 maçta, 5 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.


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