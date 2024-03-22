Lorenzo Insigne, Galatasaray'a gelmek istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Lorenzo Insigne.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lorenzo Insigne, Galatasaray'a gelmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 09:44
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Lorenzo Insigne.

"GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR"

Bir zamanlar Napoli ile İtalya Milli Takımı'nda oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu. Buraya emekli olmayı planlayarak giden yıldız sol kanat, tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor.

GALATASARAY DA SICAK

Bunun için İtalyan oyuncu, menajerine Galatasaray ile temas kurmasını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi.

32 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sezon Toronto formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery