Lopez, kontratı ödenip serbest bırakılırsa Warriors'a gitmek istiyor

Chicago Bulls, Robin Lopez ile bir kontrat ödeme ve serbest bırakma anlaşması yapmayı reddetti ve kendisini bir varlık karşılığında takas etmeyi tercih ettiğini bildirdi.
Lopez'in temsilcileri, Aralık ayından bu yana ekiple bir kontrat ödeme anlaşması yapmak için çalışıyor, ancak Lopez Bulls'a bizzat yaklaşmadı.
Lopez, açıklamasında "Kontrat ödeme görüşmelerine çok fazla katılmıyorum, çünkü günlük işlere odaklanmaya çalışıyorum. Menajerim daha önemli haberlerden beni haberdar ediyor."
şeklinde konuştu.
Lopez, kontratı ödenip serbest bırakılırsa, Warriors'a katılmak isteyebileceğini de şu sözlerle belirtti: "Bence ligdeki herkes için çekici bir durumdur. Orada topu paylaşıyorlar, savunma yapıyorlar, doğru şekilde oynuyorlar."