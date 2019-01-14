Lopez, kontratı ödenip serbest bırakılırsa Warriors'a gitmek istiyor

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Chicago Bulls, Robin Lopez ile bir kontrat ödeme ve serbest bırakma anlaşması yapmayı reddetti ve kendisini bir varlık karşılığında takas etmeyi tercih ettiğini bildirdi.Lopez'in temsilcileri, Aralık ayından bu yana ekiple bir kontrat ödeme anlaşması yapmak için çalışıyor, ancak Lopez Bulls'a bizzat yaklaşmadı.Lopez, açıklamasındaşeklinde konuştu.Lopez, kontratı ödenip serbest bırakılırsa, Warriors'a katılmak isteyebileceğini de şu sözlerle belirtti: