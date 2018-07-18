Lopez: "Giannis, Doğu'nun en iyi oyuncusu"

Milwaukee Bucks'ın yeni pivotu Brook Lopez, yeni takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun "Doğu Konferansının en iyi oyuncusu" olduğunu söyledi.
LeBron James'in Cleveland Cavaliers'tan ayrılmasıyla bu lakabın Giannis'e geçtiğini düşünen Lopez, genç süperstar hakkında şöyle konuştu: "Çok etkilendim. Kendisi sorgusuz sualsiz ligin en iyi oyuncularından biri ve Doğu'nun da en iyi oyuncusu. Yani, onunla rakibi olmadan sahada olacak olmak çok heyecan verici. Giannis'le ilgili en inanılmaz şey, harika bir oyuncu olduğundan daha da iyi bir takım arkadaşı oluşu. Sahada onu diğerleriyle görünce nasıl bir lidere dönüştüğünü görüyorsunuz ve bu gerçekten özel bir şey. Eşsiz bir şey."
'Greek Freak', 2016-17 sezonunda 26.9 sayı, 10.0 ribaund, 4.8 asist, 1.5 top çalma ve 1.4 blok ortalamalarıyla oynamıştı.