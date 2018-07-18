Lopez: "Bucks bu sezon Finallere çıkar"

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Brook Lopez, Milwaukee Bucks'ın önümüzdeki Haziran ayında NBA Finallerine ulaşabileceğini düşünüyor.Lopez, takımın bu yaz LeBron'un yeteneklerini Hollywood'a taşımasıyla güveninin arttığını söylüyor.Hoopshype'daki röportajdan alıntı:"Kesinlikle, böyle hissediyoruz. Doğu'da yolun açık olduğunu kesinlikle düşünüyoruz. Doğu'da çok eğlenceli ve heyecanlı bir dönem olacak ve süper rekabetçi olacak. Toronto'dan Boston'a ve Philly'ye büyük işler yapabilecek pek çok takım var. Listeden aşağı indiğinizde de Doğu'nun uzun zamandır olduğu kadar heyecan verici olduğu da açık. Bence şüphesiz bir şekilde, Doğu'yu kazanacağımızdan eminiz."30 yaşındaki Lopez, bu yaz döneminde Milwaukee ile bir yıllık bir anlaşma imzalamıştı.