Lopetegui'nin babası: 'Ronaldo ile oğlumdan 50 gol çaldılar!'

OĞLUMDAN 50 GOL ÇALDILAR

Son olarak Barcelona'dan alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrası Real Madrid ile ipleri koparma derecesine gelen teknik direktör Lopetegui'nin babası, İspanyol devini eleştirdi.Baba Lopetegui, El Clasico'da alınan hazin sonuç sonrasında El Mundo'ya konuştu vededi.Ronaldo için yaptığı açıklamada baba Lopetegui,ifadelerini kullandı.Ronaldo'nun yerine gelecek isimlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getiren baba Lopetegui,dedi.Baba Lopetegui, oğlunun kendi takımından övgü ile bahsettiği dile getirirken,diyerek konuşmasını sonlandırdı.