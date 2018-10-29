Lopetegui'nin babası: 'Ronaldo ile oğlumdan 50 gol çaldılar!'

Son olarak Barcelona'dan alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrası Real Madrid ile ipleri koparma derecesine gelen teknik direktör Lopetegui'nin babası, İspanyol devini eleştirdi.
Baba Lopetegui, El Clasico'da alınan hazin sonuç sonrasında El Mundo'ya konuştu ve "Ronaldo'nun satılması 50 gol çaldı." dedi.
Ronaldo için yaptığı açıklamada baba Lopetegui, "Ukalamıydı? Evet. Ancak hepimizin kusuru var ve o bir sezonda 50 gol atıyordu. O bir kayıp. Net bir golcü kaçırıyorsunuz ve yerine bir tane bile getirmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
OĞLUMDAN 50 GOL ÇALDILAR
Ronaldo'nun yerine gelecek isimlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getiren baba Lopetegui, "Neymar ve bir çok isim gündeme geldi ama kimse gelmedi. Oğlumdan 50 gol çaldılar. Lütfen yanlış anlamayın, takımından memnun ancak bu işin gerçeği" dedi.
Baba Lopetegui, oğlunun kendi takımından övgü ile bahsettiği dile getirirken, "Genelde şöyle diyor, "Harika insanlara sahibim, sahip oldukları tüm yetenekleri sahaya yansıtıyorlar ama malazeme olmadığı için yok, yoktur. Var olan da gitti," diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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Baba Lopetegui, El Clasico'da alınan hazin sonuç sonrasında El Mundo'ya konuştu ve "Ronaldo'nun satılması 50 gol çaldı." dedi.
Ronaldo için yaptığı açıklamada baba Lopetegui, "Ukalamıydı? Evet. Ancak hepimizin kusuru var ve o bir sezonda 50 gol atıyordu. O bir kayıp. Net bir golcü kaçırıyorsunuz ve yerine bir tane bile getirmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
OĞLUMDAN 50 GOL ÇALDILAR
Ronaldo'nun yerine gelecek isimlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini dile getiren baba Lopetegui, "Neymar ve bir çok isim gündeme geldi ama kimse gelmedi. Oğlumdan 50 gol çaldılar. Lütfen yanlış anlamayın, takımından memnun ancak bu işin gerçeği" dedi.
Baba Lopetegui, oğlunun kendi takımından övgü ile bahsettiği dile getirirken, "Genelde şöyle diyor, "Harika insanlara sahibim, sahip oldukları tüm yetenekleri sahaya yansıtıyorlar ama malazeme olmadığı için yok, yoktur. Var olan da gitti," diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın