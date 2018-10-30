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Lopetegui için flaş yorum! ''Utanç verici...''

Real Madrid'in görevine son verdiği teknik direktör Julen Lopetegui'nin kayınbiraderi Juanjo Maqueda, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lopetegui için flaş yorum! ''Utanç verici...''
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30 Ekim 2018 16:18
Real Madrid'deki görevine son verilen teknik direktör Julen Lopetegui'ye destek kayınbiraderi Juanjo Maqueda'den geldi.

Aynı zamanda eski bir futbolcu olan Juanjo Maqueda, İspanyol basınına açıklamalarda bulunurken Real Madrid'i suçladı ve İspanyol ekibinin Lopetegui'yi gönderirken yaptığı açıklamayı eleştirdi.

''SİZDE SADECE RONALDO VARDI, SATTINIZ''

Maqueda, ''Real Madrid, kadrosunda 8 tane futbolcunun Ballon d'Or alabileceğini belirtmiş ama Modric dahil kimsenin ödülü kazanma şansı yok. Kadronuzda 5 kere bu ödülü kazanmış birisi vardı ve siz onu göndermeye karar verdiniz. Sonuçlar kötü olduğunda her zaman teknik direktörü suçlarsınız ama böyle bir açıklama yapmak utanç verici.'' sözlerini kullandı.

Real Madrid, İspanyol teknik direktörün görevine son verilirken ''Kadromuzda Ballon d'Or adayları olmasına rağmen bu yetenekli kadro iyi yönetilemedi.'' sözleri yer almıştı.

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