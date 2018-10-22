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Lopetegui: ''Gidin başka yere bakın!''

Real Madrid'deki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Julen Lopetegui, açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lopetegui: ''Gidin başka yere bakın!''
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22 Ekim 2018 19:49
Real Madrid'de görevi tehlikede olan teknik direktör Julen Lopetegui, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Viktoria Plzen maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Lopetegui, ''Durumuma her zamanki gibi aynı görüyorum. Eğer yenilmiş birisini görmek istiyorsanız gidin başka yere bakın. Şu an sadece oynayacağımız Plzen maçını düşünüyorum, başka bir şey değil.'' diye konuştu.

''TAKIMIN BAŞINDA BEN OLACAĞIM''

Görevinden kovulma korkusu olmadığını belirten İspanyol teknik adam, ''Şu an ben buradayım. Başka bir şey söyleyemem. Yarın takımın teknik direktörü ben olacağım.'' dedi.

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