Lopetegui: ''Gidin başka yere bakın!''

'de görevi tehlikede olan teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Viktoria Plzen maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Lopetegui, ''Durumuma her zamanki gibi aynı görüyorum.Şu an sadece oynayacağımız Plzen maçını düşünüyorum, başka bir şey değil.'' diye konuştu.Görevinden kovulma korkusu olmadığını belirten İspanyol teknik adam, ''Şu an ben buradayım. Başka bir şey söyleyemem. Yarın takımın teknik direktörü ben olacağım.'' dedi.