"Lonzo, takaslanmamak için sakatlığını duyurdu" iddiası..

Los Angeles Lakers guardı Lonzo Ball'un, bir takas olasılığını azaltmak için yetkililerinin bilerek sakatlığını duyurduğu iddia edildi.
Serbest oyuncu dönemi başlamadan önce bir rapor, Lonzo Ball'un yırtık bir menisküsü olduğunu ve ameliyat gerektirebileceğini belirtmişti.
ESPN yazarı Adrian Wojnarowski, durumu şu şekilde açıklamıştı: "Şunu biliyorum: Takım bu bilgi dışarıya çıksın istemiyordu. En azından kasıtlı olarak üst yönetimden istediklerine inanmıyorum. Takımlar o dizde neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı ve ben kimsenin Lakers'ın bilmesini istediğini sanmıyorum. Bana kalırsa ortada bu bilgiyi Ball'un temsilcilerinin, takaslanma riskine karşı ortaya döktükleri inancı var. Eğer takımlar kendisinin diz ameliyatına ihtiyaç duyduğunu bilirse, onu takaslayamazsınız. Bir anlaşmanın içine dahil edilmesi üzerine bir endişe vardı."
Lonzo, geçtiğimiz sezon sakatlığı dolayısıyla sezonu erken kapatmış ve 52 maç forma giymişti.