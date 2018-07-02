"Lonzo, takaslanmamak için sakatlığını duyurdu" iddiası..

İLGİLİ VİDEO

Los Angeles Lakers guardı Lonzo Ball'un, bir takas olasılığını azaltmak için yetkililerinin bilerek sakatlığını duyurduğu iddia edildi.Serbest oyuncu dönemi başlamadan önce bir rapor, Lonzo Ball'un yırtık bir menisküsü olduğunu ve ameliyat gerektirebileceğini belirtmişti.ESPN yazarı Adrian Wojnarowski, durumu şu şekilde açıklamıştı:Lonzo, geçtiğimiz sezon sakatlığı dolayısıyla sezonu erken kapatmış ve 52 maç forma giymişti.