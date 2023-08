Chicago Bulls guardı Lonzo Ball, üçüncü diz ameliyatının iyileşme sürecinde 2023-24 sezonunun tamamını kaçıracağını bizzat doğruladı.



Lonzo, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın 'From the Point by Trae Young' isimli podcast'inde durumuyla ilgili şunları söyledi:



"İlk sakatlandığımda sebebinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Bir sürü farklı doktorla falan görüşmüştüm. Belirsiz duygular içindeydim ve benim için gerçekten zordu, çünkü ertesi günün nasıl olacağını bilmiyordum. En azından artık ameliyat oldum ve ileriye yönelik bir planımız var. Doğru yolda ilerliyoruz."



Ball, sakatlanmadan önce Bulls'un kendisi için "mükemmel takım" olduğunu hissettiğini de sözlerine ekledi:



"Büyük bir 'acaba' durumu söz konusu. Bulls'un genel menajerleri için üzülüyorum çünkü benim etrafımda mükemmel bir takım oluşturduklarını düşünüyordum. Bugüne dek, başka hiçbir organizasyonda kendimi bu kadar her şeye dahil hissetmemiştim.



Sonunda oyunumla uyum sağlayabileceğim, kendi tarzımda oynayabileceğim ve ciddi anlamda yapmak istediğim şeyleri yapabileceğim 'mükemmel takımı' buldum diyordum."



Lonzo, NBA'de en son 14 Ocak 2022'de forma giymişti.