Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un diz sakatlığıyla ilgili talihsiz bir güncelleme ortaya çıktı.



Bulls muhabiri Joe Cowley kısa bir süre önce Ball'un dizinde halen ağrı hissettiğini ve hem takımın sağlık ekibinin, hem de kendi kampının bunun nedenini bilmediğini açıkladı:



"Chicago Bulls, Lonzo Ball'un dizinde neden hala ağrı hissettiğini bilmiyor. Sağlık personelinin yanı sıra Lonzo ve kampı da ağrının sebebini bilmiyor."



Bu yıl henüz Bulls için forma giyememiş olsa da, Lonzo 2021-22 sezonunda %42,3 üçlük isabetinin yanı sıra 13.0 sayı, 5.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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