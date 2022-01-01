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Lonzo'nun rehabilitasyon sürecinde aksama!

Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball'un diz ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinde 10 günlük bir aksama olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball'un diz ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinde 10 günlük bir aksama olacağı bildirildi.

Ball'un sezonu kapatmadığı, ancak önümüzdeki 10 gün boyunca herhangi bir koşu yapmayacağı kaydedildi.

15 Ocak'ta kadro dışı kalan ve kısa bir süre sonra menisküs ameliyatı geçirmiş olan Lonzo'ya, o dönemde şu sıralar kendisine problem yaratan kemik çürüğü teşhisi konmuştu.

Ball'un 10 günlük yokluğu, kendisini Mart ayının sonuna dek kadro dışı bırakacak ve NBA'de normal sezon ise 10 Nisan'da sona erecek.


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