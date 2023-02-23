NBA'in eski oyuncusu Tristan Thompson, Chicago Bulls'un point guardı Lonzo Ball'un sakatlığıyla ilgili şaşırtıcı bir güncelleme yaptı.



ESPN'e konuşan Thompson, doktorların Ball'a "daha önce hiç görmedikleri türden, benzersiz bir sakatlığı olduğunu" söylediklerini bildirdi.



Ball ilk olarak 15 Ocak 2022'de sol dizindeki ağrı sebebiyle kadro dışı kalmış ve sonrasında menisküs yırtığı olduğu ve halihazırda bir kemik çürüğü ile uğraştığı ortaya çıkmıştı.



Sol dizinden artroskopik ameliyat geçirdikten aylar sonra Lonzo'nun, 6 ila 8 haftalık bir iyileşme süreci verilmesine rağmen, yüksek düzeyde fiziksel aktivite yaptığında acı çekmeye devam ettiği belirtilmişti.





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