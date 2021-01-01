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Lonzo, kariyerinin "en düşük noktasını" paylaştı

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, basketbol kariyerinin "en düşük noktasını" anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, basketbol kariyerinin "en düşük noktasını" anlattı.

Lonzo, Uninterrupted'ın "Who's Interviewing Who?" segmentinde, kariyer açısından en düşük noktasını ayrıntılı olarak anlatarak, lisedeki birinci sınıfından bir anısını paylaştı:

"Babam AAU veya benzeri bir turnuvada oynamama asla izin vermemişti, bu yüzden aslında kimsenin tanımadığı bir çocuktum. Ama ABD kampına davet aldığımda ve sonunda takımdan kesildiğimde, bu durum tüm lise kariyerimi şekillendirmiş oldu. Çünkü sınıfımdaki en iyi 15 oyuncudan biri olmama "imkan yok" demiştim.

Başlangıçta sıralamaya bile girememişken, son sınıftayken sanırım 2 numaraya kadar yükselmiştim. Önümde benden daha iyi oyuncuların olduğunu düşünmek, bana motivasyon sağlamıştı."

Lonzo geçtiğimiz sezonu 14.6 sayı, 4.8 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.


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