Lonzo: "Davis için takas edildim, yani gücenecek bir durum yok"

Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball, Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis karşılığında takas edildiğinden ötürü, bu duruma gücenmediğini söyledi.



Son beş sezonda üçüncü takımında yer alan 24 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Lakers'tan takas edilmiş ve kendini New Orleans Pelicans'ta bulmuştu.



Daimi evini Chicago'da bulduğunu hissettiğini söyleyen Lonzo, geçmişi hakkında konuşarak Lakers'ta geçirdiği süreyi kötü anmadığını belirtti:



"Bence her şeyin bir nedeni var. Artık olmam gereken yerdeyim. Harika hissediyorum. Sürecin başlarında AK (Arturas Karnisovas) ve Marc (Eversley) harika bir iş çıkardılar. Açıkçası, koçlar da beni burada istediler. Takım arkadaşlarım ve hepimizin de harika bir ilişkisi var.



Kendimi uyumlu hissettiğim, beni kendim olduğum için isteyen ve değişmemi istemeyen bir yere gelmek istedim. Chicago bu konuda benim için en iyi yer."



"ADAM DAVIS, TARİHİN EN İYİLERİNDEN..."



Lonzo ayrıca, Davis için takas edilmenin gücenecek bir durum olmadığını açıkladı:



"Tüm bunların bu işin bir parçası olduğunu biliyorum ama sanırım Lakers'tayken ilk defa gerçekten istenmediğimi hissetmiştim. Lakin takas Anthony Davis için yapılmıştı, yani bunda gücenecek bir durum yoktu. Kendisi gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri.



Bir çok şey atlattım ve ve günün sonunda basketbol çok sevdiğim bir oyun. Halen oynayabildiğim için oldukça minnettarım. Bazen kafamıza taktığımız birçok şeyin, gerçek hayatta pek fazla ağırlığı olmadığını düşünüyorum.



Sevdiğim oyunu oynayabildiğim, iyi para kazandığım ve aileme bakabildiğim için çok mutluyum. Benim için hemen hemen önemli olan tek şey bu."



Maç başına %41.5 şut isabetiyle 12.9 sayı, 4.6 asist ve 5.4 ribaund ortalamaları yakalayan Lonzo, Bulls'da oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.



