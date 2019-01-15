Lonzo, daha sesi çıkan bir lider olacak mı?

"LİSEDEYKEN SESİMİN ÇIKMASI DAHA KOLAYDI"

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Lonzo Ball, öncelikle örnek olarak liderlik etmeye çalışmak, sonrasında da gerektiğinde kendisini konuşarak ifade eden bir önder olmak istediğini belirtti.Lonzo, LeBron James ve Rajon Rondo'nun yokluğunda ipleri eline almakla ilgili şu ifadeleri kullandı:Ball, Chino Hills Lisesi'nde oynadığı ve daha konuşkan bir lider olduğu günlerden bahsetti:Ball, sezonda ortalama 9.5 sayı, 5.3 ribaund ve 5.2 asist ile oynuyor.