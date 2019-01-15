Lonzo, daha sesi çıkan bir lider olacak mı?

Lonzo Ball, öncelikle örnek olarak liderlik etmeye çalışmak, sonrasında da gerektiğinde kendisini konuşarak ifade eden bir önder olmak istediğini belirtti.
Lonzo, LeBron James ve Rajon Rondo'nun yokluğunda ipleri eline almakla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Doldurması çok büyük bir boşluk. LeBron ve Rondo tartışmasız şimdiye kadarki en iyi liderlerden ikisi. İkisinin de olmayışıyla, sahada en çok konuşan ana adamlarımızdan ikisi dışarıda oluyor. Bu benim için yeni. Brandon (Ingram) için yeni. Kuz [Kyle Kuzma] muhtemelen hepimizin arasında en çok konuşan isim." "Benim için, bu durum daha çok eylemle ilgili. İşini yapmıyorsan konuşabileceğini sanmıyorum. Bu yüzden, bunun benim için oradan başlayıp devam etmek gerekir."
"LİSEDEYKEN SESİMİN ÇIKMASI DAHA KOLAYDI"
Ball, Chino Hills Lisesi'nde oynadığı ve daha konuşkan bir lider olduğu günlerden bahsetti: "Lisede konuşkan olmak kolaydı. Neredeyse bütün ailem takımda oynuyordu. Kardeşlerimle ve kuzenlerimle oynuyordum, onlarla konuşmak kolaydı. UCLA'de de çok güzeldi. [Eski UCLA koçu Steve] Alford bana anahtarları vermişti ve takımı elimden geldiğince almamı söylemişti."
Ball, sezonda ortalama 9.5 sayı, 5.3 ribaund ve 5.2 asist ile oynuyor.