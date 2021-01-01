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Lonzo: "Chicago, benim için mükemmel bir yer!"

Chicago Bulls'un yeni point guardı Lonzo Ball, Bulls'un kendisi için "mükemmel bir yer" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un yeni point guardı Lonzo Ball, Bulls'un kendisi için "mükemmel bir yer" olduğunu söyledi.

Lonzo, yeni takımıyla ilgili şu şekilde övgülerde bulundu:

"Bulls, beni gerçekten ben olduğum için isteyen ve dikkatimi en çok çeken takımdı. Takdir gördüğüm ve kendi oyunumu oynayabileceğim bir yere gitmek istedim. Chicago bunun için mükemmel bir yer.

Heyecan verici ve birçok maç kazanabilecek bir takımız. Günün sonunda bir Bull olduğum için mutluyum."

Ball, 2020-21 sezonunda oynadığı 55 maçta sayı (maç başına 14.6) ve üç sayılık atışlarda (%37.8) kariyer rekorlarına ulaşmıştı.

Lonzo'nun alınması, Bulls'un bu yaz yaptığı birkaç hamlenin yalnızca ilkiydi. Ekip, imza ve takas yoluyla All-Star oyuncu DeMar DeRozan'ı almakla kalmamış, ayrıca eski Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso'yu da dört yıllığı 37 milyon dolarlık bir anlaşmayla kadroya katarak, büyük bir sıçrama yapmıştı.


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