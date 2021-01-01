Lonzo: "Bulls'da, geleneksel point guard rolüne geri döneceğim"

Chicago Bulls guardı Lonzo Ball, Bulls ile geleneksel point guard rolüne geri dönmeyi beklediğini açıkladı.



Lonzo, takımın medya gününde önümüzdeki sezon takımda edineceği rolünden ve bu yıl ile geçen sezon arasındaki farktan bahsetti:



"Billy (Donovan, koç) ile konuştum ve daha geleneksel bir point guard rolüne geri döneceğim. Geçen yıl (Pelicans ile) benim için durum daha farklıydı ama koç benden ne isterse, elimden gelenin en iyisini yapmak durumundaydım. Ama bu yıl point guard ben olacağım gibi görünüyor.



Rahat olduğum alanlarda daha iyi olmam için, benden oyunumun herhangi bir parçasını değiştirmemi istemediler. Zach (LaVine) de bunda büyük bir rol oynadı."



Ball, Bulls'un dış bölgesinde LaVine'in yanı sıra, bu yaz kadroya katılan DeMar DeRozan ve Alex Caruso ile birlikte oynayacak.



Lonzo, geçtiğimiz sezon oynadığı 55 maçta ilk beş başlamış ve kariyer rekoru 14.6 sayı ortalaması tutturmasına rağmen, maç başına sadece 5.7 asist yapmıştı. Bu asist miktarı, kariyerinin en düşük ikinci ortalamasıydı.



