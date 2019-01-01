Lonzo, Bledsoe ile sağlayacağı uyumla ilgili konuştu

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball, Pelicans'ın backcourt'unda Eric Bledsoe ile sağlayacağı uyumdan bahsetti.



Lonzo, Pelicans kendisini Milwaukee Bucks ile Jrue Holiday takasında aldıktan sonra, yeni backcourt ortağı Bledsoe ile oynamayı dört gözle bekliyor.



2019-20 sezonu savunma ikinci beşinde yer almış olan Bledsoe, Holiday ile savunma tarafında aynı enerjiyi sağlayacak ve Ball, kendisinin ve Bledsoe'nun ligin en hızlı backcourt ikilisi olacağına inanıyor.



Lonzo, Holiday ve Bledsoe arasında karşılaştırma yaparak, şu şekilde konuştu:



"Sanırım aynı şey olacak. Muhtemelen ligdeki en hızlı backcourtlardan biri olacağız, bu yüzden bu bir artı. Mümkün olduğunca topu ona ulaştırmaya çalışarak hızlı hücumu başlatacağım. Eric'in hızlı hücumda harika olduğunu ve aynı zamanda harika bir delici olduğunu da biliyorum. Topu aldığında, ona boşluk verip yerimi alacağım ve top bana geldiğinde şutu sokmak için hazır olacağım."



Pelicans ekibi, ilk beşte Ball, Bledsoe ve Zion Williamson ile açık sahada koşmaya çalışacak. 2019-20 sezonunda hayal kırıklığı yaratan bir sondan sonra NOLA ekibi, önümüzdeki sezona güçlü bir şekilde başlamak istiyor.



NBA normal sezonu 22 Aralık'ta başlayacak.



