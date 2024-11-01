Lonzo, bilek sakatlığı için ameliyata girmeyecek!

Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un el bileğinden geçirdiği sakatlık için ameliyata ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lonzo, bilek sakatlığı için ameliyata girmeyecek!
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01 Kasım 2024 12:39
Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un el bileğinden geçirdiği sakatlık için ameliyata ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Diz sakatlığı nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra 2024-25 sezonu için geri dönen Ball, Memphis Grizzlies'e karşı oynanan son deplasman maçının ilk çeyreğinde oyundan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Çekilen MR'ın ardından Ball, kendisine 1. ila 2. derece bilek burkulması teşhisi konduğunu paylaşırken, Bulls muhabiri KC Johnson ise, Bulls guardının oynamaya devam etmiş olması durumunda sakatlığını 3. derece burkulmaya kadar yükseltmiş olabileceğini ve bunun da muhtemelen ameliyat gerektireceğini açıkladı.

Bunun yerine Ball ve Bulls'un dinlenme ve rehabilitasyon sürecinde karar kıldığı belirtildi. Şimdilik Ball'un bileğinin iyileşme sürecinde ise, alt vücut kondisyonuna odaklanması bekleniyor.

Bu sezon, Ball maç başına 15.7 dakikada ortalama 4.7 sayı, 2.7 ribaund ve 3.7 asist kaydetti.

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