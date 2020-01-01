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Lonzo Ball'un George Floyd için yeni şarkısı "Don't Shoot Me!"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball, George Floyd'u anma adına yeni bir şarkı piyasaya sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball, George Floyd'u anma adına yeni bir şarkı piyasaya sürdü.

Ball, geçen hafta Minneapolis polisinin öldürdüğü George Floyd için protesto yapmak adına farklı bir yol izledi.

Ball, kısa süre önce yasaların üniformalı personeli tarafından ırksal profil oluşturmasına karşılık olarak "Don't Shoot Me" adlı yeni bir şarkıda yer aldı. Pelicans'ın oyun kurucusu, yeni rap şarkısının köprü kısmında şu sözlere yer verdi:

"Vurma beni (vurma beni)
Memur, vurma beni (vurma beni)
Söz veriyorum bir ailem var (Bir kız çocuğum var)
Ve boynuma basma lütfen (nefes alamıyorum)
Vurma beni (vurma beni)
Memur, vurma beni (Memur)
Söz veriyorum bir ailem var (bir kız çocuğum var)
Ve boynuma basma lütfen (nefes alamıyorum)"

Lonzo, şarkıda polis tarafından ırkçılıktan mağdur olan bir Afroamerikalı adamın bakış açısını izledi.

Lonzo, yakın zamanda Chino Hills'teki Kaliforniya mahallelerindeki protestolara katılırken kardeşleri LeMelo ve LiAngelo ile birlikte sokaklara çıkmıştı.

İşte Lonzo'nun şarkısı:


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