Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un sağ dizinden üçüncü bir ameliyat geçirme olasılığıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.



Halihazırda sezonu kapatmış olan Lonzo'nun kadro dışı kalacağı süre, sağ dizinden geçirebileceği üçüncü bir ameliyatla daha da uzayabilir.



14 Ocak 2022'de menisküsü yırtıldığından beri forma giymemiş olan Lonzo'nun geçtiğimiz yıldan beri iki ameliyat geçirmesinin ardından hala koşarken ve kat yaparken acı çektiği, ayrıca zıplayamadığı söylenmişti.





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