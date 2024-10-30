Chicago Bulls, Lonzo Ball'un Pazartesi günü Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçta el bileğini burkması sebebiyle 10 gün içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Ball, Grizzlies'e karşı oynanan 126-123'lük galibiyette 18 dakika süre alarak, 6 sayı ve 6 asist kaydetmişti.



Son iki buçuk sezonu kaçırdıktan sonra bu sezon parkelere dönen Ball, sınırlı sayıda forma giydiği maçlarda 4,7 sayı, 3,7 asist ve 2,7 ribaund ortalamalarına ulaştı.



27 yaşındaki oyuncu, Ocak 2022'de menisküsünü yırttıktan sonra dizini onarmak için birçok prosedürden geçmişti. Chicago ekibi, Ball'un sakatlığından bu yana yokluğunu hissetmiş ve son iki sezonda playoffları kaçırmıştı.



Sezonda 2-2'lik dereceye sahip olan Bulls, bu gece Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek.



