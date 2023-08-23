Lonzo, "ayakta zar zor duruyor" diyen Stephen A'e kanıtlı cevap verdi!

Chicago Bulls guardı Lonzo Ball, sosyal medyadaki bir videosunda, hakkında yalan iddialar yaydığını belirttiği ESPN'den Stephen A. Smith'e seslendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Youtube
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Lonzo, 'ayakta zar zor duruyor' diyen Stephen A'e kanıtlı cevap verdi!
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23 Ağustos 2023 12:44
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 12:45
Chicago Bulls guardı Lonzo Ball, sosyal medyadaki bir videosunda, hakkında yalan iddialar yaydığını belirttiği ESPN'den Stephen A. Smith'e seslendi.

Halihazırda 2023-24 sezonunda forma giyemeyeceği kesinleşmiş olan Ball, sağlık durumu hakkında söylenen bazı iddiaları sosyal medyada paylaştığı bir videoda yalanladı.

Stephen A. geçtiğimiz günlerde Lonzo'nun "zar zor ayakta durabildiğini" iddia ederek, "Bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Oturma pozisyonundan ayağa bile zar zor kalkabildiğini duymuştum. Onun adına gerçekten çok üzgünüm." şeklinde konuşmuştu.

Ball ise Smith'in bu iddialarına yanıt olarak otururken ayağa kalkabildiğini kanıtladığı bir video paylaştı ve ESPN analistine şu ifadelerle seslendi:

"Stephen A., kaynakların kim kardeşim? Lütfen bana kaynaklarının kim olduğunu söyle. Gevezelik etmeyi bırakman lazım. Ve aslında seni severim de. Seni o kadar tanımıyorum ama severim seni! Geri geleceğim dostum!"

Geçtiğimiz Ocak ayında Ball, sol dizinde henüz tam olarak iyileşmediği bir menisküs yırtığı sakatlığı geçirmişti. Lonzo, tam olarak anlaşılmayan çeşitli nedenlerden dolayı düzgün bir şekilde iyileşemeyen dizini, daha iyi hale getirmek adına sonrasında birden fazla ameliyat daha geçirmişti.

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