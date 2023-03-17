Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'un sol dizinden üçüncü bir ameliyat geçireceği ve 2023-24 sezonunun tamamını kaçırabileceği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Lonzo'nun 2023-24 sezonunun tamamını olmasa da çoğunu kaçırmasının beklendiğini söyledi.



Ball, yaptığı açıklamada "Asıl odaklandığım şey, sahaya geri dönmek ve takım arkadaşlarıma yeniden katılabileceğim bir noktaya ulaşmaktı." şeklinde konuştu.



Mevzubahis operasyonun, Ocak 2022'den beri oynamayan Ball'un tekrar oynamasını sağlayacağına iyimser gözle bakıldığı açıklandı.



Bulls, basketbol faaliyetleri sırasında dizinde sürekli rahatsızlık hisseden Ball'u 21 Şubat'ta tamamen kadro dışı bırakmıştı.



Ball, önceki sezon Chicago formasıyla çıktığı 35 maçta 13 sayı, 5.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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